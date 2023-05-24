Дополнительные пригородные поезда начнут курсировать на выходных в Алтайском крае

C 27 мая назначаются поезда:
- №6113 Барнаул — Арбузовка (отправление в 10:55, прибытие в 12:53);
- №6114 Арбузовка — Барнаул (отправление в 18:28, прибытие в 20:36).
Они будут ездить в выходные и праздничные дни. С 1 июня работу начнет ежедневный поезд №6022 Барнаул — Озерки (отправление в 19:58, прибытие в 21:21).
Со 2 июня назначаются поезда:
- №6388 Барнаул - Баюново (отправление в 18:02, прибытие в 19:17 по средам, пятницам, субботам и воскресеньям);
- №6387 Баюново - Барнаул (отправление в 20:10, прибытие в 21:25 по средам, пятницам, субботам и воскресеньям).
Расписание остальных пригородных поездов остается без изменений.
Ранее на пригородные поезда в Алтайском крае начали работать абонементы.