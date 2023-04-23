25 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

О погоде 23 апреля рассказали синоптики Алтайского края

Долгожданное тепло придет в Алтайский край, сообщают синоптики регионального гидрометцентра. О погоде 23 апреля — в материале altapress.ru.

Цветы. Весна.
Цветы. Весна.
СС0

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае будет прохладно. Столбики термометров опустятся до −3…−8 градусов, по западу местами температура составит до +2.

Зато днем заметно потеплеет. Термометры покажут до +14…+19 градусов, местами — +8…+13. В течение дня осадков не ожидается. В утренние часы на дорогах возможна гололедица.

Ветер южный, 2−7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в Барнауле температура составит −3…−5 градусов. Днем жителей краевой столицы ожидает +11…+13 градусов тепла. Ветер южный, 2−7 м/с.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость