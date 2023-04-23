О погоде 23 апреля рассказали синоптики Алтайского края

Долгожданное тепло придет в Алтайский край, сообщают синоптики регионального гидрометцентра. О погоде 23 апреля — в материале altapress.ru.

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае будет прохладно. Столбики термометров опустятся до −3…−8 градусов, по западу местами температура составит до +2.

Зато днем заметно потеплеет. Термометры покажут до +14…+19 градусов, местами — +8…+13. В течение дня осадков не ожидается. В утренние часы на дорогах возможна гололедица.

Ветер южный, 2−7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в Барнауле температура составит −3…−5 градусов. Днем жителей краевой столицы ожидает +11…+13 градусов тепла. Ветер южный, 2−7 м/с.