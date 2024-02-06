Долгожданный братик для сына. Женщина из Алтайского края стала мамой второй раз спустя 20 лет

Всего один шанс
Второй ребенок Татьяне дался непросто. Долгожданная беременность все не наступала вот уже как десять лет. За это время она перенесла внематочную беременность и удаление трубы. После многочисленных обследований врачи вынесли неутешительный вердикт: оставшаяся труба непроходима.
Однако отказываться от своих намерений Татьяна вместе с мужем не собиралась. Они начали планировать ЭКО. В 2022 году ей одобрили квоту на проведение процедуры в Краевой клинической больнице. Но каждый раз процедуре мешали все новые обстоятельства, и ЭКО перенесли на следующий год. Так Татьяна попала в перинатальный центр "Дар".
"Я попала к заведующему отделения вспомогательных репродуктивных технологий Зурабу Девнозашвили. Он меня выслушал и сразу же «передал в руки» репродуктологу Екатерине Ударцевой. На мое удивление, меня в том же месяце взяли в программу ЭКО", - рассказывает женщина.
Однако и тут испытания не закончились. Во время гормональной терапии у Татьяны созрело совсем немного яйцеклеток. И в итоге у нее остался всего один эмбрион. "Один! Я, конечно, очень расстроилась, понимая, что шансов забеременеть мало", - вспоминает она. Но врачи заверили женщину, что шансов хоть и мало, но они и есть, и вселили в нее надежду.
Счастливое число 10
Пожалуй, счастливое число Татьяны - 10. 10 лет она ждала второго ребенка, 10 ноября ей пересадили эмбрион, а через 10 дней она узнала, что беременна.
"Моему счастью не было предела! 10 лет ожидания – и вот она, долгожданная беременность с первой попытки при минимальных шансах!" - вспоминает женщина.
Татьяна очень переживала за развитие малыша и даже старалась не делать лишних движений. Хотя врач советовала двигаться и вести обычный образ жизни.
К счастью, проблем на пути мамы больше не возникло. Роды начались на 39 неделе. "Прошли они чудесно, быстро (всего 2,5 часа), без каких-либо осложнений, благодаря врачу Евгению Хабарову и акушерке Любовь Хабаровой", - рассказывает Татьяна.
На свет появился мальчик весом 3700 граммов и ростом 53 см. Его назвали Макаром.
После родов Татьяна вместе с сыночком находились две недели в отделении патологии новорожденных. У малыша долгое время был высокий билирубин - иными словами, желтушка.
"Конечно, мне очень хотелось домой, и я уже хотела писать отказную, но заведующая отделением Мария Ясашная отговорила меня, сказав, что лучше какое-то время полежать под специальной лампой, под наблюдением врачей, чем подвергать ребенка рискам дома. Огромное ей за это спасибо!" - рассказывает женщина.
Сейчас Макару уже полгода, он жизнерадостный мальчик.
Ранее altapress.ru рассказывал о том, как современные врачи дают возможность родить ребенка даже тем женщинам, у которых закончился репродуктивный период. Перинатальный центр «ДАР» принимает целый комплекс мер для того, чтобы пациенты в любом возрасте смогли стать родителями.
Для супружеских пар старших возрастных групп, а также для пациентов любого возраста, у которых по разным причинам отсутствуют собственные половые клетки, в центре предлагают программы с использованием донорского генетического материала (яйцеклеток и сперматозоидов). Также в «ДАРе» есть возможность суррогатного материнства».
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