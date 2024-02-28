29 февраля
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Жизнь

Дочери Шукшина будут судиться из-за прав на наследие отца

Сестра актрисы Марии Шукшиной — Ольга — обратилась в райсуд в Москве из-за спора о правах на произведениях их отца, уроженца Алтайского края Василия Шукшина.

Мария Шукшина. Пресс-конференция артистов спектакля "Калина красная".
Мария Шукшина. Пресс-конференция артистов спектакля "Калина красная".
altapress.ru.

Вдова прозаика — Лидия Федосеева-Шукшина — передала все права на тексты Марии, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Ольга Шукшина намерена оспорить это решение с помощью юристов, указывает "Росбалт".

Подготовка к судебном заседанию по иску назначена на 4 марта.

Ранее Мария Шукшина предложила новый рычаг давления на чиновников. Она прокомментировала жесткое заявление худрука Государственного академического Малого театра народный артист СССР Юрия Соломина.

Также Шукшина предложила заменить ток-шоу патриотическими передачами. По мнению Шукшиной, ток-шоу дискредитируют институт семьи и взаимоотношения между людьми, и их можно заменить. Актриса поделилась уверенностью, что такие передачи стали бы отдушиной в условиях информационного прессинга.

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