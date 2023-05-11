Дочь Василия Шукшина впервые поучаствует в фестивале в Сростках: что еще нового ждать гостям

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова рассказала об изменениях, которые ждут «Шукшинские дни на Алтае» в 2023 году. В предварительную программу вошли более 50 событий.

Впервые за долгое время в программу кинофестиваля, помимо полнометражных и короткометражных игровых фильмов, войдет документальное кино. Почти 300 заявок уже поступило на конкурс из России, Ирана, Непала, Бангладеша и Армении.

Еще нововведения — деловая программа и специальная кинопрограмма с говорящим названием «Снято в Сибири». Как обычно, пройдут показы фильмов и творческие встречи с творцами.

Непривычным форматом станет и круглый стол, который посвящен творчеству Василия Шукшина в современном культурном и образовательном контексте. Специально для этого на фестиваль приедет заслуженный профессор МГУ, писатель и публицист Владимир Елистратов.

40 мастеров со всей России приедут показать свои работы в Сростки, на фестиваль «Чудики». Также на стадионе в селе появится пикниковая зона, где во второй раз проведут «Праздник пирога».

Новым участником фестиваля станет Екатерина Шукшина, старшая дочь Василия Шукшина. Специальный гость — заслуженная артистка России Ольга Прокофьева проведет творческую встречу. Посетят Шукшинские дни яркие современные поэты Светлана Кекова и Елена Лапшина.

Фестиваль пройдет с 18 по 22 июля.