«До себя вам дела не будет». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Овны, сконцентрируете все свое внимание на помощи другим. До себя дела не будет. И времени тоже не останется. Помощь - это хорошо. Но знайте меру. Не доводите себя до истощения.
Тельцам, возможно, придется потратиться на что-то иностранное. Или вы займетесь оздоровлением. Попробуйте кому-то безвозмездно помочь. Уединяйтесь, это для вас полезно.
Близнецы, вам положен рост благосостояния, авторитета. Уделите внимание друзьям, старшим братьям, сестрам.
Раки, налаживайте отношения с коллегами по работе. Хорошие отношения в офисе, в коллективе ваш залог успеха. Меняйте образ жизни, отношение к делу. Сейчас у вас получится.
Львам нужно обратить внимание на отношения с отцом, начальством, старшими. Укрепляйте, улучшайте, проясняйте их, если хотите получить достаток и здоровье.
Девы, встряхнитесь от спячки, начинайте изучать то, что давно собирались, но откладывали. Сами не начнете - какой-нибудь кризис заставит. Делайте по-хорошему.
Весы, вкладывайтесь в отношения. Через партнера в вашу жизнь придут благословения и блага. Это всегда актуально для вас. Особенно это важно до конца года.
Скорпионы, вам придется решать обычные домашние дела: где жить, что есть, как починить что- то, к примеру. Через решение этих вопросов вы сильно вырастете. Поменяетесь к лучшему.
Стрельцы, вам можно заняться инвестициями в будущее. Может быть, хотите стать популярными, влиятельными? Это возможно. Важно - как вы этой популярностью или властью воспользуетесь.
Козероги, испортите свои отношения с мамой, с родиной, если будете добиваться счастья любой ценой. Разберитесь с вопросом: что такое настоящее счастье?
Водолеи, уделяйте время братьям и сестрам, соседям, коллегам. Внимательно общайтесь с равными вам. Дружите с ними. Это решит большинство проблем.
Рыбы, вы можете увеличить доход семьи, сделать накопления. Как этим воспользуетесь? Важный момент. Для чего вы это делаете? От ответа зависит станете ли вы счастливыми.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.