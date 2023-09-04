«До себя вам дела не будет». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Время пересмотра своего отношения к работе и тренировки согласия с происходящим. Если вам кажется, что вас обманывают, предают - это и есть та самая тренировка. В отношениях будет проще выражать свои эмоции», — говорит барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, сконцентрируете все свое внимание на помощи другим. До себя дела не будет. И времени тоже не останется. Помощь - это хорошо. Но знайте меру. Не доводите себя до истощения.

Тельцам, возможно, придется потратиться на что-то иностранное. Или вы займетесь оздоровлением. Попробуйте кому-то безвозмездно помочь. Уединяйтесь, это для вас полезно.

Близнецы, вам положен рост благосостояния, авторитета. Уделите внимание друзьям, старшим братьям, сестрам.

Раки, налаживайте отношения с коллегами по работе. Хорошие отношения в офисе, в коллективе ваш залог успеха. Меняйте образ жизни, отношение к делу. Сейчас у вас получится.

Львам нужно обратить внимание на отношения с отцом, начальством, старшими. Укрепляйте, улучшайте, проясняйте их, если хотите получить достаток и здоровье.

Измена. Ревность. Ссора. Открытые источники в Интернете

Девы, встряхнитесь от спячки, начинайте изучать то, что давно собирались, но откладывали. Сами не начнете - какой-нибудь кризис заставит. Делайте по-хорошему.

Весы, вкладывайтесь в отношения. Через партнера в вашу жизнь придут благословения и блага. Это всегда актуально для вас. Особенно это важно до конца года.

Скорпионы, вам придется решать обычные домашние дела: где жить, что есть, как починить что- то, к примеру. Через решение этих вопросов вы сильно вырастете. Поменяетесь к лучшему.

Стрельцы, вам можно заняться инвестициями в будущее. Может быть, хотите стать популярными, влиятельными? Это возможно. Важно - как вы этой популярностью или властью воспользуетесь.

Козероги, испортите свои отношения с мамой, с родиной, если будете добиваться счастья любой ценой. Разберитесь с вопросом: что такое настоящее счастье?

Водолеи, уделяйте время братьям и сестрам, соседям, коллегам. Внимательно общайтесь с равными вам. Дружите с ними. Это решит большинство проблем.

Рыбы, вы можете увеличить доход семьи, сделать накопления. Как этим воспользуетесь? Важный момент. Для чего вы это делаете? От ответа зависит станете ли вы счастливыми.