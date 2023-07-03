До рекордных показателей выросла продолжительность рабочей недели в России

В России выросла продолжительность трудовой недели на фоне низкой безработицы и дефицита кадров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

За год продолжительность рабочей пятидневки выросла на четверть часа. В январе-марте люди работали по 38 часов 30 минут. Это рекордные показатели с четвертого квартала 2012 года.

При этом в 2021 году рабочая неделя составляла чуть менее 38 часов, отмечает FinExpertiza.

По мнению экспертов, россияне стали больше работать из-за острой нехватки персонала. Также повлияли переход отдельных предприятий на работу в несколько смен и повышение экономической вовлеченности женщин.

В среднем на одного занятого в первом квартале этого года приходилось 38 часов 30 минут рабочего времени в неделю.

Ранее в России предложили ввести шестидневную рабочую неделю.