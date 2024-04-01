До плюс 17 градусов жары ожидается в начале апреля в Барнауле

В ближайшие трое суток дневная температура будет составлять не выше плюс 4 — 5 градусов, говорится в сообщении пресс-центра администрации Барнаула.

Возможны небольшие кратковременные дожди.

Ночью температура будет воздуха будет около нуля градусов, и это благоприятно скажется на паводковой ситуации.

Однако с 4 апреля придет потепление.

К выходным дневная температура может достигнуть 17 градусов, ночные до 8 градусов тепла. Это вызовет таяние снега, оставшегося на полях.

Ветер юго-западный.

Это — предварительный прогноз.

Между тем зима еще пытается цепляться за город и пугает то внезапным снегом, то порывом ветра. Но весна все ближе, а солнце - теплее. Сугробы растворяются в большие лужи, на деревьях появляются первые почки, а из-под земли выбиваются самые смелые весенние цветы.

А барнаульские лыжники радуются хорошему состоянию Трассы здоровья. Пока в центре Барнаула дороги превращаются в реки, в лесу продолжается зима. Потепление не затронуло трассу.

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