Дмитрий Губерниев станет ведущим концертов в бийском дворце культуры и в Барнауле

29 мая в край съедутся 90 юных исполнителей со всех уголков России. Среди них — дети с ограниченными возможностями. 1 июня сводный хор участников выступит в краевой филармонии в Барнауле, а на следующий день в Бийском Городском Дворце культуры.

Руководитель проекта — известный оперный певец Николай Диденко. Региональный организатор — Алтайское отделение Российского детского фонда.

Купить билеты можно уже на сайтах-агрегаторах. Стоимость - 200 рублей.

Интересно, что Дмитрий Губерниев в 2021 году из-за конфликта не смог посетить Барнаул, чтобы прокомментировать второй этап Кубка мира по гребле, но пообещал вернуться.

О других важных летних культурных событиях altapress.ru расскажет чуть позже.