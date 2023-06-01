Дмитрий Губерниев на "Белом пароходе": 1 июня в Барнауле пройдет благотворительный концерт

1 июня в 18:30 в Государственной филармонии Алтайского края состоится благотворительный концерт "Белый пароход".
Уже 15 лет проект помогает детям-инвалидам, сиротам, ребятам из многодетных и неблагополучных семей раскрыть свои таланты и выступить на большой сцене в атмосфере путешествия на белом корабле.
Ведущим на концерте будет Дмитрий Губерниев. Группа фестиваля сообщает, что в гала-концерте также примут участие заслуженный артист Российской Федерации Александр Покидченко и оперная певица Любовь Петрова.
Напоминаем, что на территории Алтайского края проект "Белый пароход" проводится впервые.