29 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Для чего утаптывали снег на Кирилла Весноуказчика. Приметы и традиции 27 февраля

27 февраля проходит народный праздник Кирилл Весноуказчик и православный день памяти Кирилла Философа.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Традиции Кирилла Весноуказчика

В старину бытовала традиция утаптывания снега. Люди старались сохранить на полях снег, чтобы как можно большее его количество растаяло когда нужно и напитало землю водой. Для этого люди выходили в поля и утаптывали снег, чтобы он стал более плотным и не растаял раньше времени.

Женщины отправлялись к повитухам, которые в прошлом принимали у них роды, чтобы отблагодарить их подарками и угощениями. Согласно данному обычаю, праздник имел название Бабьи взбрыксы.

Благоприятный день для покупок — приобретения будут удачными и прослужат своим хозяевам долго.

Хороший день для дарения подарков или обмена подарками — к укреплению дружеских или семейных связей.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Что нельзя делать 27 февраля

  • Посещать косметолога, зубного врача, а также салоны красоты и парикмахерские для стрижки, маникюра и так далее — плохая примета, к проблемам со здоровьем или потере красоты. Можно подрезать свою судьбу, повредить ауру.

  • Хлебом, который остался после семейного завтрака, обеда или ужина, кормить птиц — один из членов семьи в скором времени может уйти из семьи.

  • Затаптывать снег у крыльца своего дома — можно домой не вернуться.

  • Грустить, предаваться унынию, скорбным мыслям и воспоминаниям — весь год пройдет в грусти.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Приметы Кирилла Весноуказчика

  • Хорошая, солнечная и теплая погода — в ближайшее время ударят морозы.
  • Тучи сошлись в одном месте — к ненастью.
  • Много снега на полях — к богатому урожаю хлебов.
  • Мороз — лето будет жарким и солнечным.
  • Птицы распелись и расщебетались – к потеплению в ближайшее время.
  • Тетерев быстро перелетает через поле — к снегопаду.
  • Восход яркий и чистый, но вскоре солнце закрывают облака — будет буран или сильный снегопад.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость