Дитя заката с визитом. Как на Алтае впервые увидели «фламингов» и правда ли, что они тут частые гости

- В одной из своих работ этнограф, фольклорист и историк Степан Гуляев писал, что в 19 веке на Алтай прилетали фламинго. Семь птиц заметили крестьяне деревни Тырышкиной на реке Песчаной (это в 50 км от Бийска) в 1852 году.
- Трех фламинго застрелили и отправили в Барнаульский зоологический музей. Там из них набили чучела.
- Второй раз диковинных птиц встретили в октябре 1869-го. Крестьянин Смирнов из Чумышской волости деревни Копыловой (90 км от Барнаула) застрелил одного фламинго. Гуляев писал, что это была совсем юная особь.
Фламинго.
unsplash.com, Marko Blazeviс
- Этнограф Гуляев также отмечал, что «кроме фламингов прилетают, но весьма редко розовые скворцы. Один из барнаульских охотников Козлов, говорил нам, что лет пятнадцать назад он убил в верстах в трех от города вверх по речке Барнаулке пару этих птичек, а после этого не встречал уже больше».
- Третий раз фламинго отметились на Алтае в 1914 году, у села Тогул, в 35 км от Усть-Чарышской Пристани.
- Осенью 1974-го, 1983-го и 1969-го птиц замечали в Калманском районе, у сел Сентелек и Чоя.
- Самая большая группа фламинго прилетела на Алтай в 1986 году в село Дмитриевка на реку Бия — птиц было 18.
Розового фламинго, спасенного в Новичихе, доставили в Барнаульский зоопарк.
предоставлено Барнаульским зоопарком
- Последний визит фламинго был зафиксирован в 2015-м на берегу Артыбаша. Птицу приютили в барнаульском зоопарке.
- Кстати, когда в 1935 году на Телецком озере снимали фильм «Золотое озеро», режиссер Владимир Шнейдеров чудом заснял там стаю фламинго. Московская группа была в недоумении: откуда в сибирской тайге фламинго?