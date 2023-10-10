Директором по дизайну ВК стал автор слов: "Новосибирск - какая-то жопа"

Как заявляет "ВКонтакте", они позвали Лебедева, чтобы улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей.

В его обязанности входит управление дизайном продуктов ВКонтакте, формирование принципов и подходов к работе над пользовательскими интерфейсами и разработка общего видения дизайна социальной сети.

Сам Артемий рад такой возможности.

Помимо новой должности, он также является основателем и генеральным директором ведущей в России дизайнерской компании "Студия Артемия Лебедева". Компания существует почти 30 лет и за это время ей удалось реализовать более пяти тыс. проектов с крупными брендами, лидерами мнений и общественными организациями.

Ранее Артемий Лебедев назвал Новосибирск жопой.