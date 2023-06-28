29 июня
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Жизнь

Девушки, самолеты, ядохимикаты. Как на Алтае с размахом проходит "День поля - 2023"

Ежегодный агропромышленный форум "День сибирского поля" стартовал в Павловском районе 28 июня. Корреспондент altapress.ru показывает, как проходит масштабное агрособытие.

Масштабный агрофорум "День сибирского поля" проходит в Алтайском крае.
Масштабный агрофорум "День сибирского поля" проходит в Алтайском крае.
Екатерина Карзова

Форум проходит на площадке Сибирского агропарка, который работает с 8:00 утра до 17:00 вечера.

Событие продлится два дня, в которые 22 предприятия сельскохозяйственного и лесного машиностроения региона представят более 180 экспонатов, среди которых ядохимикаты - полезные для растений удобрения.

Гости также увидят более 400 новых продуктов от более 100 предприятий пищевой перерабатывающей и фармацевтической промышленности края.

Кроме того, на площадке продемонстрируют лучших племенных животных Алтайского края.

Большие фоторепортажи со Дня сибирского поля будут 29 и 30 июня на сайте altapress.ru.

Ранее Алтайский краеведческий музей отметил юбилей открытием необычной выставки.

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