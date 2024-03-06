6 марта
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Жизнь

Девушки назвали лучшие подарки, которые хотели бы получить

Для девушек лучшим подарком будут серьги и кольца. Об этом сообщает Lenta.ru.

Новый год. Подарок
Новый год. Подарок
СС0

Оказалось, что чаще всего женщины приобретают серьги и кольца.

При этом в список лучших подарков вошли цепочки, подвески и браслеты.

Однако средний чек за такие покупки в феврале составил 6294 рубля. Это на 38% больше по сравнению с прошлым годом.

Самый высокий средний чек за украшения оказался в Саратове — 9804 рубля. А на последнем месте по стоимости украшений вышел Омск — 4888 рублей.

Ранее сообщалось, что мужчины рассказали, как относятся к банальным подаркам на 23 февраля.

В топе оказались портмоне, сертификаты и билеты.

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