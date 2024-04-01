Девушка заказала суп и салат и столкнулась с осуждением

Девушка рассказала, что сделала заказ в ресторане и столкнулась с неожиданной реакцией официантки. Видео она опубликовала в TikTok .

Девушка рассказала, что сходила в ресторан, где заказала одновременно суп и салат. Официантка очень удивилась ее заказу и уточнила, все ли блюда для нее одной. Видимо, она посчитала, что для девушки это будет очень много.

Пользователи начали критиковать официантку и сказали, что она очень странно себя повела. При этом они подчеркнули, что мужчине бы не задали таких оскорбительных вопросов.

Один комментатор поведал похожую историю. Однажды в тайском ресторане официантка сказала, что не принесет ему два первых блюда, потому что, по ее словам, это было очень много.

Ранее сообщалось, что официантку уволили после того, как она получила чаевые в размере 10 тыс. долларов.

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