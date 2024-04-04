Девушка постоянно жаловалась на головные боли и парень ее бросил

Автор пояснил, что встречался с девушкой по имени Эмили целый год. Парень добавил, что Эмили — хороший человек, однако она часто смотрела странные передачи. Однажды девушку чуть не обману мошенники.
В последнее время партнерша стала жаловаться на головные боли, когда они приходили в квартиру парня. При этом боли начались после покупки нового маршрутизатора Wi-Fi.
Позже Эмили заявила, что роутер может вызвать рак, и попросила своего бойфренда убрать его. В итоге парень решил расстаться с девушкой.
Многие друзья осудили автора за такое решение. Однако комментаторы встали на его защиту и посоветовала девушке носить шапочку из фольги.
Ранее стало известно, почему отказываться от мяса опасно.
Самое важное - в нашем Telegram-канале