Девушка постоянно жаловалась на головные боли и парень ее бросил

Пользователь Reddit рассказал, что он принял расстаться с девушкой из-за ее просьбы. Она часто жаловалась на головные боли и заявила, что Wi-Fi вызывает рак, а также попросила убрать маршрутизатор.

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Автор пояснил, что встречался с девушкой по имени Эмили целый год. Парень добавил, что Эмили — хороший человек, однако она часто смотрела странные передачи. Однажды девушку чуть не обману мошенники.

В последнее время партнерша стала жаловаться на головные боли, когда они приходили в квартиру парня. При этом боли начались после покупки нового маршрутизатора Wi-Fi.

Позже Эмили заявила, что роутер может вызвать рак, и попросила своего бойфренда убрать его. В итоге парень решил расстаться с девушкой.

Многие друзья осудили автора за такое решение. Однако комментаторы встали на его защиту и посоветовала девушке носить шапочку из фольги.

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