Детские поликлиники Алтайского края капитально отремонтировали в 49 муниципалитетах региона

Для комфорта и удобства самых маленьких жителей региона в Алтайском крае с 2018 по 2020 годы капитально отремонтировали 82 детские поликлиники и поликлинические отделения.

Преобразились учреждения в 41 районе, а также в Барнауле, Алейске, Белокурихе, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде. На эти цели из краевого бюджета выделили 441,0 млн. рублей.



В поликлиниках проведены капитальные ремонты регистратур, созданы необходимые условия для маломобильных граждан, оборудованы колясочные и комнаты для кормления грудных детей и детей раннего возраста. Дизайнеры даже создали яркие игровые зоны.

Дополнили интерьер новая мебель и телевизоры для показа мультфильмов.

Ребенок, дети, ребенок играет. unsplash.com.

В 2021 году работа по улучшению условий оказания медицинской помощи детям была продолжена. За два года был проведен капитальный ремонт одного из зданий Городской больницы Новоалтайска для размещения филиала Краевой детской стоматологической поликлиники.

На капитальный ремонт объекта с 2021 по 2023 гг. из краевого бюджета направлено около 62 млн. рублей.

Сегодня поликлиника готова принять своих первых маленьких пациентов. В Новоалтайске будут получать медицинскую помощь дети Новоалтайска, Первомайского, Заринского и Тальменского районов, в том числе и маломобильные.

Ребенок, дети, ребенок играет. unsplash.com.

Подготовлена к сдаче в эксплуатацию новая поликлиника в с. Алтайское и завершается строительство поликлиники в с. Советское, в которых предусмотрено открытие детских отделений.Строительство хирургического корпуса Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства – это еще одна история развития детского здравоохранения региона. К его возведению приступили в 2022 году.

С учетом медицинского оборудования стоимость объекта составляет около 5,1 млрд. рублей. В новом восьмиэтажном корпусе разместятся 165 коек хирургического, онкологического, травматологического, урологического, ортопедического отделений.

Врачи, больница unsplash.com

Кроме того, дети смогут получать помощь по нейрохиругическому профилю. Завершить строительство хирургического корпуса планируется в 2026 году.





«Создание комфортных условий пребывания для наших маленьких пациентов и их родителей является одним из приоритетных направлений работы Министерства здравоохранения Алтайского края и находится на личном контроле Губернатора Виктора Томенко.

К нам приезжают на лечение дети не только со всех городов и районов Алтайского края, но из других регионов РФ, стран. Важно, чтобы им удобно, они лечись в современных палатах, оснащенных всем необходимым, их окружали красивые игрушки, мебель, оборудование», - отмечают в Министерстве здравоохранения Алтайского края.