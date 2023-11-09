Дети в Бийске устроили опасный для жизни аттракцион

Народный фронт Алтайского края обратил внимание на аттракцион, который придумали дети в Бийске.

Место находится возле Коммунального моста, где закончили ремонт.

Глубокие швы и пустоты вокруг плитки на трамвайных путях моста заполнили монтажной пеной и заделали раствором. И не поставили ограждение.

Дети такому щедрому и невнимательному жесту сказали: "спасибо" и стали скатываться в эти швы на ледянках.

Напомним, что рядом находится оживленная трасса.

Опасность представляется и для автомобилистов, потому что ограждения к спускам нет. Можно улететь в эти "пропасти".

Ранее 8 ноября в Алтайском крае погибла девочка во время катания на ватрушке.