4 сентября
День города Барнаула 2023
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Жизнь

Десятки цветов и небесные сердца. Как прогремел праздничный фейерверк на День города-2023

День города, по традиции, завершился праздничным салютом, который гремел целых семь минут! В небе распустились яркие цветы и даже появились сердца.

Праздничный салют на День города 2023
Праздничный салют на День города 2023
Дмитрий Лямзин

Посмотреть на салют пришли более 50 тыс. барнаульцев, заполонив собой всю площадь Сахарова. Некоторые даже забрались на памятник "Искусство принадлежит народу", чтобы лучше видеть фейерверк.

Однако салют прогремел с небольшой задержкой в 15 минут. Тем не менее само представление это нисколько не испортило.

Председатель комитета по культуре краевой столицы Валерий Паршков заявил, что в программу постарались включить все элементы, "которые существуют в пиротехническом искусстве".

Салют порадовал не только россыпью красочный огоньков, но и полноценными фигурами - десятками вариантов хризантем и пионов. Некоторые разрывы образовывали сердца.

Как прошел День города в 2023 году - смотрите в большом фоторепортаже altapress.ru.

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