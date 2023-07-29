1 августа
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Жизнь

Десант сенаторов, замена дичи, новый аэропорт и горный мед. Что произошло на Алтае

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в двух Алтаях 29 июля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

Стало известно, где будут отдыхать члены Совфеда. Выяснилось, что многие предпочли провести отпуск в Алтайском крае. Возможно, на "Бирюзовой Катуни".

В Горно-Алтайске появится новый аэропорт, пропускная способность которого составит 1,2 млн человек. Сроки грандиозной стройки пока не обозначены. Но раз президент Сбера Герман Греф сказал — наверное, возведут. А старый подлежит сносу. Но только после появления нового.

Теперь горе-охотников вместо дичи ожидают беспилотники. БПЛА получили охотинспекторы для патрулирования угодий.

После инцидента с барнаульской саблисткой Международная федерация фехтования изменит правила.

И сладкое. Горный мед из Иван-чая могут отведать и выкачать туристы в алтайском заказнике. Возможно, именно за медком и десантируются сенаторы в Алтайский край. Сменят официальные костюмы на одежду пчеловодов и будут наслаждаться медовым раем.

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