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Жизнь

Депутаты АКЗС предлагают расширить список семей, имеющих право на компенсацию вместо земельного участка

Алтайские парламентарии внесли законопроект о предоставлении права выбора многодетным семьям, воспитывающим четырех детей, воспользоваться денежной компенсацией вместо земельного участка. Пока эта мера поддержки в Алтайском крае распространяется только на семьи с пятью и более детьми.

Александр Молотов.
Александр Молотов.
Источник: altai.spravedlivo.ru/

Напомним, с начала 2023 года в Алтайском крае многодетные семьи, воспитывающие пять и более детей, могут выбирать – стоять в очереди за полагающимся им по закону земельным участком или получить вместо него единовременную денежную компенсацию. Когда эта норма принималась, депутаты договорились, что по мере возможности распространят ее на многодетные семьи, воспитывающие четырех детей.

Как сообщает пресс-служба алтайских социалистов, на прошедшей сессии АКЗС руководитель фракции краевого парламента «Справедливая Россия – За правду» Александр Молотов напомнил об этой инициативе. Совместно с «Единой Россией» был подготовлен соответствующий законопроект.

За полтора года действия закона о денежной компенсации многодетным семьям вместо земельного участка мы посмотрели, как он работает, оценили динамику, взвесили бюджетные возможности региона и пришли к выводу, что пора распространить данное право на семьи воспитывающих четырех детей, - цитируют партийцы Молотова.

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