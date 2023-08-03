Депутат восстановил трудовые права дворника

Организация предоставила необходимый инвентарь — "зимой парень чистил снег, летом подметал и много еще всего другого делал", — рассказывает его 83-летняя мама, которая на сегодняшний момент ухаживает за парализованным сыном. Сбербанк только забрал инвентарь, а от оплаты больничного листа отказался.

Роковой день, 18 января 2023 года, пожилая женщина помнит очень хорошо. "Как обычно, он проснулся рано утром и пошел на работу", – пишет женщина в обращении к депутату. Но уже в 8 часов у них дома была скорая, которая спрашивала ее сына. Она испугалась и отправила медиков к нему на работу. В этот же день его увезли в больницу. Сначала в Камень-на-Оби, потом перевели в с. Крутиха. Врачи диагностировали инсульт. Мужчина парализован и на данный момент прикован к кровати.

Из Сбербанка, где он работал, позвонили матери в этот же день, когда его увезли на скорой. Поинтересовались самочувствием и попросили вернуть инвентарь. Спустя две недели мужчину выписали из больницы. На просьбу по оплате больничного листа Сбербанк ответил отказом, рассказала женщина.

Как сообщила пресс-служба, Александр Терентьев незамедлительно попросил провести прокурорскую проверку фактов нарушения трудового законодательства. Надзорные органы изучили ситуацию, подтвердили факт, что сын заявительницы, действительно, выполнял комплекс работ по уборке территории Алтайского отделения №8644 "Сбербанк России", который располагается по адресу: ул. Ленинградская, 29 в с. Крутиха. Работал он на основании договора оказания услуг с ООО "СовТехСибирь", которое и выступало его работодателем. Договор не раз продлевался. Последний был заключен сроком до 31 мая 2023 года. Стоимость работ с 1.12. 2022 по 31.05.2023 определена в размере 43 тыс. рублей. Так как данное общество фактически расположено в Новосибирске, краевая прокуратура с целью решения вопроса направляет дело новосибирским коллегам. Параллельно поработали органы социальной защиты населения, разъяснили все вопросы, касаемые оформления инвалидности, получения льгот, программу реабилитации и так далее.

В результате принятых прокуратурой Новосибирской области мер реагирования 11 июля ООО "СовТехСибирь" заключен трудовой договор с мужчиной, подписан приказ о приеме на работу и о прекращении трудового договора. Произведен окончательный расчет в размере 41728,16 руб., — сообщает надзорное ведомство.

Кроме того, работодателем перечислены работнику денежные средства за 3 дня нетрудоспособности — 1641,16 руб., три листа нетрудоспособности на сумму 40087 руб. направлены для выплаты пособия по временной нетрудоспособности в Фонд пенсионного и социального страхования РФ.

Мать мужчины выразила огромную благодарность Александру Терентьеву, его помощникам, а также крутихинской прокуратуре за то, что помогли решить их вопрос и восстановить справедливость. Вчера она позвонила в общественную приемную и сообщила, что деньги им перечислены.