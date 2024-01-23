Депутат разбирается с низкими зарплатами в Староалейском

О новом случае возможного нарушения трудовых прав в сфере дошкольного воспитания стало известно из сообщения пресс-службы алтайских социалистов. Сотрудники детсада из села Староалейское Третьяковского района обратились за помощью.

Коллективное обращение пришло в адрес депутата Госдумы Александра Терентьева от помощников воспитателей МБДОУ "Детский сад "Солнышко"" села Староалейского. Авторы обращения пишут, что уже в течение нескольких лет находятся в условиях "пониженной ставки": с 2014 года, после повышения МРОТ, их перевели на 0,87 ставки. По словам работников, на руки они получают чуть больше 14 тыс. рублей. С того времени они решали вопрос с зарплатой и на уровне работодателя, и на уровне местной власти — решить не могут.

По трудовым договорам помощники воспитателей в Староалейском трудятся по 6,2 часа в день (31 час в неделю) — 0,87 ставки. Хотя фактически мы отрабатываем гораздо больше, что приводит к ущемлению наших трудовых прав, в том числе при определении размера заработной платы, — пишут работники детского сада.

По словам заявителей, продолжительность их рабочего дня по факту длиннее, чем в договоре. А размер зарплат "искусственно занижен путем необоснованного сокращения рабочего времени, тогда как объем выполняемой работы и ее интенсивность не соответствует отведенному на нее времени", — цитата из обращения. Как итог, получают помощники воспитателей ниже МРОТ, хотя объём работы выполняют большой.

По словам пресс-службы “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ”, по обращению работников детсада Александр Терентьев готовит депутатские запросы в прокуратуру края и краевую трудинспекцию.

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