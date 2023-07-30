Депутат из Барнаула предложила запретить куклы Барби

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина предложила запретить куклы Барби, так как по ее мнению они пропагандируют ЛГБТ. Об этом сообщают РИА Новости.

По мнению Бутиной, куклы Барби компании Mattel пропагандируют ЛГБТ отношения. Также она считает, что недавно вышедший фильм "Барби" содержит политическую программу Демократической партии США.

Бутина заявила, что подобные игрушки недопустимы на территории России, согласно принятому закону о запрете пропаганды ЛГБТ. Депутат призывает заказывать куклы только у отечественных производителей, которые будут изготавливать игрушки с правильным посылом.

"Я категорически против, чтобы в наших магазинах появлялись куклы, например, трансгендеры, или куклы, которые пропагандируют однополые отношения", - сообщила Бутина.

Накануне 21 июля вышел фильм "Барби" - романтическая комедия Греты Гервиг, которая рассказывает о всемирно известной кукле. Altapress.ru рассказывал, где его можно посмотреть.