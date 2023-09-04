5 сентября
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Жизнь

Депутат АКЗС Сергей Булаев намерен обратится в прокуратуру по поводу состояния новоалтайского кладбища

Местные жители пожаловались на мусор, который не вывозят с кладбища. В начале сентября народный избранник на месте убедился в том, в какой антисанитарии содержится место захоронения.

Плачевное состояние новоалтайского кладбища.
Плачевное состояние новоалтайского кладбища.
Фото: Сергей Булаев.

В минувшую субботу мне показали, что творится на новоалтайском кладбище. Такого неуважения к памяти наших предков я нигде не видел! Не убрано, валяются замененные родственниками старые памятники и оградки, мусор не вывозится. Это нарушение не только санитарных, но и противопожарных правил, — отметил депутат в своем телеграм-канале.

Парламентарий напомнил, что содержание кладбищ — обязанность местных органов власти. В администрации Новоалтайска есть комитет по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству, который отвечает, в том числе, и за благоустройство кладбища.

Обращаюсь к председателю этого комитета Тамаре Удовиченко и главе Новоалтайска Владимиру Бодунову. Приведите в чувство вашу уполномоченную службу по организации похоронного дела, заставьте ее навести порядок в течение недели, проконтролируйте и отчитайтесь перед горожанами о том, что весь мусор с кладбища вывезен! — призвал депутат Булаев, который готовит обращение в прокуратурупо этому вопросу.

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