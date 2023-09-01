День знаний - 1 сентября. Поздравления в прозе, стихах и смс

Вот и осени дыхание,

Новый лист календаря.

Снова наступил День знаний —

Главный праздник сентября!



Ты с хорошим настроением

В школу каждый день иди.

На любой вопрос решение

Сможешь ты тогда найти!



И с любой задачей школьной,

Знаем, справишься шутя.

Радуйся годам веселым,

Они быстро пролетят!

Познать, запомнить всё на свете,

Обдумать всё и всё понять,

За всё на свете быть в ответе —

День знаний празднуем опять!

Раз праздник есть — он, значит, нужен,

А был бы повод в сентябре...

Вот желтый лист опять закружит

Осенний день в календаре.

Когда нужны и ум и знания

... а значит и жива душа...

Родится мир, сквозь испытания

Упорно к мудрости спеша!