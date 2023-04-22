Если не хочется однажды встать перед необходимостью искать новый дом в дальних галактиках, уже сегодня нужно задуматься о том, как ужиться с планетой… В День Земли я поздравляю вас и желаю быть ее рачительными и мудрыми хозяевами наравне с другими людьми, а также, исполняя свое жизненное предназначение, не только построить дом и вырастить сына, но и посадить тысячу деревьев!

День земли. Для нас эти два слова совсем не пустые. Это день, когда мы можем поздравить с праздником нашу кормилицу и спасительницу — нашу землю. Мы благодарны ей за то, что можем существовать и заботиться о своем будущем и будущем своих последующих поколений. Спасибо тебе за все, наша родная земля.