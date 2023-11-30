День защиты информации. Надежные поздравления в стихах и смс

Поздравления с Днем защиты информации в стихах
Любой известно крупной корпорации,
И даже фирме маленькой любой,
Как важно обеспечить информации
Защиту крепкую, кибернетический «покой».
От всей души вас нынче поздравляем!
Давайте праздник этот чтить всегда,
Всем вашим данным мы сохранности желаем,
Чтоб злоумышленник не тронул никогда.
Лишь тот воистину есть мира властелин,
Кто обладает нужной информацией,
И блещет знаньем нужных дисциплин,
Идей потока бесконечной генерацией.
Но властелину мира нужно знать,
Что информацию всю нужно защищать:
Иначе же — секунда невнимания —
И ты лишишься власти и влияния!...
Восславим же мы в сей импровизации
Международный день защиты информациии!
Серьёзным корпорациям
Нет смысла в лишней гласности.
Утечка информации —
Вот повод для опасности.
Беречь все свои данные —
Их главная задача.
Так пусть с такими планами
Все справятся удачно!
Поздравления с Днем защиты информации в смс
Защита информации —
Нелегкая стезя,
Пускай не тронут вирусы, —
Желаю вам друзья.
Пускай хранятся бережно
Все данные у вас,
Броня киберпространства
Пусть будет просто класс.
Есть информация такая,
Что обнародовать нельзя.
И обладатели скрывают
Все её данные не зря.
Пусть тайна бережно хранится
От злобных хакерских атак,
Чтобы никто не смог добиться
Того, что знать нельзя никак.
Для каждой корпорации,
Для юзера любого
Защита информации —
Два самых важных слова!
Пусть хакеры стараются
Разведать безуспешно
Всю вашу информацию,
Крах терпят неизбежно!