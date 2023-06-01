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День защиты детей-2023. Милые поздравления в прозе, стихах и смс

День защиты детей празднуют 1 июня. Altapress.ru сделал подборку приятных и теплых поздравлений в прозе, стихах и смс.

Поздравления с Днем защиты детей в прозе

Поздравляю с Днем защиты детей! Дети — наша самая большая ценность! Желаю, чтобы всегда была возможность создать им счастливое детство, полное здоровья, радости, любви и знаний!

С Днем защиты детей! Желаю, чтобы ваши дети, вне зависимости от возраста, чувствовали защиту и опору в родителях, не боялись неудач и были счастливы!

Самые искренние, самые солнечные люди на нашей планете — это драгоценное поколение деток! Пусть безусловная способность мечтать с возрастом никуда не пропадет. Желаю, чтоб никто не болел и был согрет любовью родителей!

Мама и ребенок.
Мама и ребенок.
СС0

Поздравления с Днем защиты детей в стихах

Вас сегодня поздравляю
С Днем защиты всех детей!
С искренностью я желаю,
Чтоб стал мир вокруг добрей.

Пусть здоровы будут дети,
Никогда пусть слез не льют,
Пусть на всей нашей планете
Ждут их радость и уют.

Пускай на целом белом свете
Будут счастливы все дети!
Пусть всегда и всем детишкам
Дарится любовь с излишком,
Пусть их каждый уважает,
Прав никто не нарушает!
Дети — вот цветы надежды,
Так ласкайте их и нежьте!

Желаю всем детишкам
Добра, здоровья, ласки.
Пускай всегда от счастья
Сияют ваши глазки.

Лишь в лучшие игрушки
Играли чтобы вы,
Чтоб защищали взрослые
Вас от любой беды!

Мама с ребенком.
Мама с ребенком.
СС0

Поздравления с Днем защиты детей в смс

Ребенок, чистое создание!
Ему нужны забота и внимание.
Чтоб рос он в доброте и ласке
И слушал на ночь бабушкины сказки.
Любовь родителей ему всего важней.
Жалейте, берегите и балуйте детей!

Много смеха и тепла
В детских миленьких глазах,
Много ласки и любви
В детских добреньких сердцах!

В День защиты детей
Пусть звонкий смех вовсю звучит,
Чтоб здоровья и счастья
На всех сполна хватило!

Дети — наша гордость,
Дети — это счастье.
Пусть всех в мире деток
Обойдут напасти.

Радостью сияют
Детские глазенки,
Раздается чаще
Добрый смех их звонкий!

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