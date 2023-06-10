День вязания 10 июня — добрые поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем вязания в прозе
Поздравляю всех рукодельниц с Всемирным днем вязания! Пусть ваши неутомимые ручки творят шедевры. Пусть хитросплетения узоров поражают своей индивидуальностью и трудоемкостью. Черпайте вдохновение отовсюду и никогда не сдавайтесь!
Во Всемирный день вязания хочу пожелать, чтобы любимое дело никогда не надоело, чтобы вязание не только доставляло удовольствие для души, но и приносило достаток в жизни. Пусть твои руки творят чудеса, которыми будут все восхищаться.
Поздравляю со Всемирным днем вязания и хочу пожелать согревающих чувств любви в каждой петельке, доброты твоего сердца в каждой связанной вещи. Пусть твоё любимое занятие позволяет чувствовать себя счастливым человеком и дарит возможность полной реализации чудесных задумок и идей.
Поздравления с Днем вязания в стихах
Всем, кто спицы уважает,
Поздравления шлю сейчас,
Пусть желание к вязанию
Не покинет в жизни вас.
Вьется пусть клубочек счастья,
Петли резво набирайте,
Мир, добро и понимание
Вы плетением создавайте.
Нить судьбы пусть будет яркой,
И не рвется пусть она,
Я желаю, чтоб к свершениям
Вас она всегда вела.
Мастерам и мастерицам,
Всем любителя вязать.
От души и теплым словом,
Я хочу вам пожелать.
Пускай творчество не гаснет,
А искусность лишь цветет.
Верю, счастье к вам дорогу,
Обязательно найдет.
Пусть изделия ваши ценят,
Пускай найдется для них спрос.
Чтобы вы могли и дальше.
Творить искусство,
Не свесив нос.
Спицы весело мелькают
В золотых твоих руках,
Лучший спец ты по вязанью,
Каждый день идёт в трудах!
Свитер, теплые носочки
Или даже плед большой
Свяжешь качественно, прочно
И, конечно же, с душой!
Пусть фантазия бушует,
Руки тянутся вязать,
Чтобы вещь тебе любую
Беспроблемно создавать!
Поздравления с Днем вязания в смс
Сегодня День вязания.
Вязальщиц восхваляем
И мастериц умелых мы
С днем этим поздравляем.
Пусть петли все считаются,
Пусть нитка ровно ляжет.
Здоровья вам, кто чудные
Шедевры эти вяжет.
Вязание имеет праздник.
Удачи всем в узорах разных.
Чтоб нити ярко все сплелись,
Украсили чтоб нашу жизнь.
Всем мастерицам — вдохновенья,
С улыбкой к новым всем свершеньям.
Пусть кропотливый этот труд
Создаст тепло, любовь, уют.
И радость пусть душе подарит,
Твореньем вас оно прославит.
Всех вязальщиц поздравляю!
День ведь этот только ваш.
Жизнь пусть ваша расцветает
Среди спиц, крючков и пряж.
Пусть узоры счастья и здоровья
Оплетают вашу жизнь собой.
Пусть блестит тонами яркими здоровье,
Хобби дарит пусть покой.