Благодарим вас за труд, непростой и порой незаметный. Благодаря вашей любви к малышам, вашей искренней заботе и профессионализму нам, родителям, гораздо легче растить детей. Желаем вам неиссякаемого источника сил, здоровья, вдохновения и творчества! Счастья, тепла, достатка вашим семьям!

Быть воспитателем — это настоящее призвание. И пусть ваша работа вовсе не легка, но вы ее выполняете на «отлично». В ваш профессиональный праздник хочется поблагодарить вас за теплоту, заботу и внимание к нашим детям. Искренне пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, терпения, успехов, счастья и радости.