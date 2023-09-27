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Жизнь

День воспитателя —  27 сентября. Самые милые поздравления в прозе, стихах и смс

27 сентября свой профессиональный праздник отмечают воспитатели детских садов и все дошкольные работники. Этот праздник учредили в день открытия первого детского сада в Санкт-Петербурге — 27 сентября 1863 года. Altapress.ru подготовил трогательные поздравления в прозе, стихах и смс.

Детский сад.
Детский сад.
Дмитрий Лямзин.

Поздравления с Днем воспитателя в прозе

Благодарим вас за труд, непростой и порой незаметный. Благодаря вашей любви к малышам, вашей искренней заботе и профессионализму нам, родителям, гораздо легче растить детей. Желаем вам неиссякаемого источника сил, здоровья, вдохновения и творчества! Счастья, тепла, достатка вашим семьям!

Быть воспитателем — это настоящее призвание. И пусть ваша работа вовсе не легка, но вы ее выполняете на «отлично». В ваш профессиональный праздник хочется поблагодарить вас за теплоту, заботу и внимание к нашим детям. Искренне пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, терпения, успехов, счастья и радости.

В этот профессиональный праздник очень хочется пожелать вам терпения и мудрости в вашем нелегком, но очень важном труде. Вы с заботой и любовью относитесь к нашим детям и заслуживаете все слова благодарности и признания. Будьте здоровы, счастливы, любимы, и пусть ваш внутренний свет всегда освещает дорогу вам и всем окружающим. С праздником!

Поздравления с Днем воспитателя в стихах

Сегодня праздник тех,
Кто дарит детям чудо,
Пусть будет вас успех
Преследовать повсюду!

И как на праздник, пусть
Идётся на работу,
А мимо мчатся грусть,
Проблемы и заботы!

Лекарством от всех бед
Улыбки деток будут,
Желаю долгих лет
И самых теплых будней!

Любимых воспитателей
Поздравить мы спешим,
Огромное спасибо
Сказать за все хотим.

За нежность их и ласку,
За множество идей,
За то, что очень любят
Нас — маленьких детей.

Мы лепим и рисуем,
Танцуем и поем.
Всей группой поздравляем
Вас с этим славным днем!

За чуткое сердце, за Вашу заботу,
За доброту взгляда, теплоту рук
Спасибо Вам скажем, ведь Ваша работа
Трудна и серьезна, огромнейший труд.

Желаем, чтоб в жизни все было чудесно,
Мечты исполнялись, доходы росли.
Здоровья, удачи, дел интересных,
Печали, тревоги, чтоб мимо прошли.

Поздравления с Днем воспитателя в смс

С Днем воспитателя вас поздравляем,
Послушных деток вам желаем.
Еще здоровья и терпения,
Успеха, счастья, вдохновения.
Работа ваша так сложна,
Но всем родителям нужна.

У работников детсада
Праздник нынче наступил,
Все, конечно, очень рады,
Поздравляют, что есть сил!

Ах, примите поскорее
Пожелания добра,
Вам терпенья, вдохновенья,
Чтобы жизнь была бодра!

В этот праздник пожелаю,
Пусть в работе ждет успех,
Чтобы дети уважали
И дарили звонкий смех.

Чтоб исполнились желанья,
Шла удача по пятам,
Долгих лет и процветанья,
И большого счастья вам!

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