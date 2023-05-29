День военного автомобилиста - 29 мая. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

В трудный час суровых будней

Мы надеемся на Вас.

Смелость точно не отступит,

Исполняете приказ.



Вывезете всех из плена,

В срок доставите паек,

Сделаете все умело

Даже, если путь далек.



Пусть дорога ровной будет,

Пусть удача лишь ведет.

Дома ждут и пылко любят,

А душа весь день поет.

Уже как будто сотни миль

Военный мчит автомобиль,

Полковник ли, иль офицера

Везёт водитель к цели!



Сегодня ты герой, спасатель

Эвакуируешь народ.

А завтра, вдруг, стоишь некстати

С доставкой груза у ворот!



Желаю храбрости, терпения

На службе Родине быть верным,

Удачи, крепкого здоровья,

Смотри на мир всегда с любовью!