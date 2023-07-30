День Военно-Морского Флота - 30 июля. Сильные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем ВМФ в прозе
С Днем Военно-Морского Флота! Желаю плыть по жизни легко и свободно, как по морским волнам, желаю успешных прорывов и громких побед. Пусть волнуется море, а не твое сердце, пусть сдается враг, а не ты. И сколько бы лет не прошло, оставайся всегда здоров, крепок, отважен и непобедим.
Слава и почет всем военным морякам нашей страны! В день ВМФ мы хотим выразить вам свою признательность и уважение. Желаем удачи и крепости духа всем, кто охраняет наши водные рубежи.
Пускай у вас, дорогие моряки, все в жизни складывается отлично! Желаю крепкого здоровья, всевозможных успехов и финансовой стабильности! Всегда оставайтесь такими отважными, сильными и целеустремленными людьми! Пускай День Нептуна подарит вам хорошее настроение, море удачи и океан добра!
Поздравления с Днем ВМФ в стихах
Ты плавал по просторам океана,
Ходил в моря и Родину стерег.
Под парусом сияли честь и слава,
Открыл себе ты тысячи дорог.
Сегодня праздник — День Морского Флота,
Нальешь и выпьешь водки ты стакан.
И не пойдешь сегодня на работу,
Сегодня будешь пить за милых дам.
Сегодня вспомнишь море, океаны,
Простор дорог и тысячи преград.
День ВМФ — в июле праздник главный,
Тебя я с ним поздравить очень рад.
День ВМФ отмечает страна.
Всем морякам, офицерам — ура!
Пусть будет крепким, надежным наш флот,
Он же границ нерушимых оплот.
И День Нептуна сегодня сполна
Пусть же отпразднует наша страна.
Пусть развеваются флаги по ветру,
Всем отмечающим — трижды «ура»!
Счастья, здоровья всем, кто на борту.
Пусть вас встречают родные в порту.
Тихого моря и легкого хода!
В доме, на службе — хорошей погоды!
Страны границы бережет
Отважный, славный русский флот,
И нет храбрей ребят в тельняшках,
От мощи их бегут мурашки!
И враг трепещет, как осина,
Лишь заприметит флот наш сильный,
И в мире он такой один —
Союз незыблемых мужчин.
Всем морякам желаем крепко
Погоды ясной, волн лишь мелких
И в мыслях только позитива,
Чтобы все дни текли красиво!
Поздравления с Днем ВМФ в смс
Пока живем и дышим —
О парусах мечтаем.
За доблесть, что всех выше,
День флота почитаем.
Река впадает в море,
А море — в наши души.
В веселье или в горе —
Оно нас может слушать.
Когда зовет дорога
... то нет сильнее зова!
Раз есть приказ — все строго!
Уходим в море снова.
Флот морской — страны защита,
Сила духа из гранита,
И огонь горит в сердцах
Даже на семи ветрах.
Моряков всех поздравляем,
Мощи, смелости желаем,
Пусть всегда за кораблем
Мчит удача день за днем!
С Днем ВМФ! Пускай успех
Не покидает ни на миг,
Звучит смелей твой добрый смех,
Везет всегда, в делах любых.
Нептун хранит пускай везде,
Все любят — близкие, друзья.
Пусть счастье ждет тебя в семье,
Уют и множество тепла!