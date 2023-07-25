День вне времени и еще 5 необычных праздников, которые отмечают 25 июля

День зубного техника.

Праздник отмечают в день, когда молодые специалисты, окончившие медицинские учреждения приходят на свое первое место работы.

Зубные техники занимаются изготовлением зубных протезов, протезов лица, челюстно-лицевых и ортодонтических аппаратов.

День вне времени.

Сегодня мы живем по григорианскому календарю, по которому Новый Год начинается 1 января. Но существует и другой календарь «13 лун», изобретенный еще племенем майя.

По этому календарю год заканчивается 24 июля, а начинается 26 июля, тогда как 25 июля обозначается в нем, как зеленый день или День вне времени.

Барнаульские часы. Михаил Хаустов

День беспричинности.

Беспричинность – это философская теория, согласно которой все, что происходит с нами взаимосвязано.

Если вы думаете, что все «просто так ломается» и «случается само по себе» - это не так.

День поиска новых вкусов и запахов.

Если вы давно мечтали попробовать новое блюдо или купить себе новые духи – обязательно сделайте это 25 июля.

Дата праздника выбрана неслучайно, именно в этот день в 1934 году умер известный французский парфюмер Франсуа Коти, автор многих известных шипровых, древесных и пудровых ароматов.

Парфюм. Духи. unsplash.com

День кулинаров.

Первоначально День кулинаров зародился в США, сегодня же он широко отмечается во всем мире.

Праздник посвящен не только профессиональным кулинарам, но и тем, кто любит проводить время на кухне и получает истинное удовольствие от приготовления кулинарных шедевров.

Международный день красных туфель.

Этот необычный праздник обязательно стоит отметить всем поклонницам ярких образов, важным элементом которых являются красные туфли на каблуке.