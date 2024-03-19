Когда точно наступит весеннее равноденствие
Весеннее равноденствие наступит в 06:07 мск 20 марта. Именно тогда солнце пересечет экватор и перейдет с южного полушария в северное.
В следующий раз солнце достигнет экватора 22 сентября в день осеннего равноденствия и темное время суток начнет увеличиваться, пока не достигнет максимума в день зимнего солнцестояния 21 декабря.
Традиции в Весенний солнцеворот
У славян этот день был праздником и называл Весенний солнцеворот. Кстати, символом равноденствия считается верба. Именно в эти дни она начинала расцветать. Другое название праздника — Вербоносица.
Наши предки по утрам в этот день топили печи, делали печенье в форме птиц, которые считались посланниками весны, а также пекли блины – символы Солнца. Ими угощали родственников и друзей. Считалось, что это принесет благополучие.
В этом году весеннее равноденствие выпало на Великий пост у православных. Если вы придерживаетесь запретов, от блинов и печенюшек на яйцах стоит отказаться.
В весеннее равноденствие домой приносили веточки вербы. Благодаря ей все плохое уйдет из жизни. Плохой приметой было, если распустившаяся верба начала опадать – это к недугам. Если она сломалась – к неприятностям.
Именно с весеннего равноденствия в большинстве регионов земледельцы начинают активно готовиться к посевному сезону, проверяя снаряжение, запасы семян и удобрений.
Что запрещено делать 20 марта
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Запрещалось 20 марта думать о плохом. По поверью, это обязательно сбудется.
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Строить и планы и браться за новые дела не принято.
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Не разрешалось в Весенний солнцеворот злиться, это привлекает еще большие неприятности.
Приметы на Солнцеворот или весеннее равноденствие
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У собаки щенки появились – и в семье жди прибавление.
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Кто в этот день в любви признается, тот скоро поженится.
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Птицы под крышей свили гнездо – к счастью в доме.
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Таяние сосулек и звонкая капель предвещает щедрый урожай и теплое лето.
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Прохлада 20 марта знаменует следующие 40 дней заморозки.
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