День весеннего равноденствия. Солнечные поздравления в стихах и смс

В этот дивный день весны

Ночь и день всегда равны!

С равноденствием весенним,

С ярким солнышком бесценным

Вас сердечно поздравляю

И лишь счастья всем желаю,

Каждому пускай на свете

Луч удачи ярко светит,

Пусть летит ввысь настроение,

Чтобы каждое мгновение

Только радость приносило

И улыбку вам дарило!

Сегодня встретились на равных

Зима с весной, затеяв бой.

Сегодня всех теплом накроет,

Победа будет за весной.



Желаю в душах обновления

И светлых, радостных надежд,

Носить желаю вдохновение,

Как лучшую из всех одежд.