День Веры, Надежды и Любви. Приметы и традиции 30 сентября

30 сентября православные отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. На Руси же праздник прозвали Вселенскими бабьими именинами. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции 30 сентября

В этот день молятся святым Вере, Надежде, Любови и матери их Софии о счастье и мире в семье, здоровье для своих детей. Также для исцеления от бесплодия.

Считалось, что нужно искренне поплакать о тяжелой судьбе мучениц. Тогда все беды и невзгоды обойдут родных и близких стороной.

Молодые девушки просили святых о встрече с суженым и скорой свадьбе.

Также в этот день устраивали веселые гуляния в честь Вселенских бабьих именин. Гуляли до самого утра и прославляли женские добродетели — веру, надежду и любовь.

Что нельзя делать 30 сентября

Женщинам нельзя в этот день работать. Все обязанности должен взять мужчина.

Запрещено обижать женщин — ругать, отчитывать и особенно поднимать руку.

Женщинам тоже не стоит ругаться с близкими, а то может произойти разлад в семье.

Плохой день для свидания, признания в любви, сватовства.

Приметы 30 сентября