Поздравления с Днем ВДВ в прозе
День ВДВ — день человека-героя. С праздником, десантник! Пусть купол парашюта станет твоей защитой от жизненных невзгод, стропы здоровья будут крепкими и надежными, а на тельняшке жизни будут присутствовать только белые полосы.
Поздравляю с Днем ВДВ! Желаю никогда не оступаться, в себе не сомневаться, не бояться трудностей и преград, упорно идти навстречу своей цели, а если уж и придется падать, то пусть рядом всегда будет поддержка славного товарища, верная любовь и надежный парашют. Удачи, здоровья, силы, мудрости и оптимизма!
Поздравляю с Днем ВДВ! Пусть каждый день в жизни будет высоким успешным полетом. Желаю лихо преодолевать любые расстояния и препятствия на пути к своей цели. Желаю вовремя раскрывать парашют своей удачи. Желаю твердо верить в себя, смело приземляться на платформу счастливой любви и верной дружбы.
Поздравления с Днем ВДВ в стихах
Кусочки неба на земле
Палящим августом согреты,
На волевом своем челе
Вы поправляете береты.
Отважны, преданны, сильны,
По жизни проходя проверку,
Вы, как небесные орлы,
Покой страны храните сверху.
«Ура» сегодня в вашу честь:
За силу, доблесть и таланты;
За то, что у страны вы есть;
За день воздушного десанта!
Самых храбрых и красивых,
Самых умных, честных, сильных,
Кто смотрел в лицо судьбе —
С праздником, с Днём ВДВ!
Пусть живёт в душе отвага
Вам и Родине на благо,
Сердце полнится любовью,
Не подводит пусть здоровье.
Счастье, вера и добро
Твёрдо борются с хандрой,
Пусть печали не согнут —
Дома любят вас и ждут!
Счастья Вам, на сто веков,
Неба чистого, без облаков,
Ветерка всегда попутного,
Счастья — абсолютного!
Целей нужных достигать,
Мир людской всегда спасать,
Воплощать мечты, идеи,
А ещё — чтоб не робели!
Здоровья крепкого и сил,
Чтоб, каждый, Вас всегда ценил,
Чтоб форма Ваша и берет,
Спасали Вас от разных бед!
Поздравления с Днем ВДВ в смс
День сегодня очень важный —
Праздник сильных и отважных.
Наш десантник, поздравляем!
Настроения желаем
Боевого, пробивного,
Счастья — яркого, взрывного.
Весел будь, любим, удачлив.
Будь набором лучших качеств!
Имя гордое «десантник»
Неспроста тебе дано.
Неба преданный романтик
Смело заслужил его.
С Днем десантных войск сегодня
Поздравления прими,
Я желаю жить достойно
В море счастья и любви!
С Днем ВДВ тебя сейчас
Хочу поздравить я сердечно!
Желаю счастья, сил запас.
Ну и здоровьица, конечно!
Пусть все желания и цели
Осуществятся без помех.
И пусть тебя в военном деле
Сопровождает лишь успех!