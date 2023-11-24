День угощения домовых молоком и другие интересные праздники, которые отмечают в мире 24 ноября

День угощения домовых молоком
Домовые – неотъемлемая часть каждого дома, каждой русской семьи, который выступает защитником и хранителем очага. В этот день по традиции домового принято угощать молоком и сладостями.
День эволюции
Эта дата приурочена к событию 1859 года, когда Чарльз Дарвин впервые опубликовал свое видение происхождения видов, хотя само наименование праздника закрепилось лишь в 90-е годы прошлого века.
День моржа
Ежегодно с 2008 года в мире празднуется День моржа, посвященный соответствующему представителю фауны. Это событие учреждено фондом дикой природы WWF при сотрудничестве с Советом морских млекопитающих. Цели праздника: осведомление и привлечение внимания людей к животному, численность которого сокращается.