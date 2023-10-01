День учителя-2023: будет ли выходным, искренние поздравления для педагогов

Праздник отмечают ежегодно в одну и туже дату — 5 октября, напоминает "МК". В школах в этот день царит особая атмосфера.

День учителя официально считается профессиональным праздником в России. Тем не менее в Трудовом кодексе РФ это торжество не включено в перечень нерабочих праздничных дней и не является выходным. И законотворцы пока этот вопрос не включили в повестку рассматриваемых вопросов.

Потому школьникам лучше подготовиться заранее и выучить "урок" — теплые и искренние поздравления.

Поздравления с Днем учителя в прозе

Поздравляю с Днем учителя России! Я желаю невероятных сил и громадного терпения, спокойствия души и бодрости духа, активной и успешной деятельности, высокого достатка и искреннего уважения, прекрасных идей и великолепных побед, личного счастья и крепкого здоровья, чудесного настроения и яркого света в жизни. Поздравляю с Днем учителя в России. Пусть в нашей стране растут способные и послушные дети. Пусть благодаря Вашим стараниям они становятся сильными и целеустремлёнными учениками. Желаю Вам терпения, уверенности и сил, чтобы хватало на каждого из ребят. Желаю преподавательских успехов и наград. Желаю радостных свершений в жизни и сопутствующей удачи. С Днем учителя, дорогие труженики-педагоги! У вас нелегкое призвание, требующее полной самоотдачи, терпения и таланта. Хочется не только в этот, а в каждый день благодарить вас за доблестный труд и желать вам всего самого наилучшего. Пусть у вас будет источник для восполнения сил, здоровья и вдохновения!

Поздравления с Днем учителя в стихах

Желаем Вам всегда цвести

И каждым мигом наслаждаться,

С улыбкой знания нести,

Легко всех целей добиваться!



Пусть ценят Вас ученики,

Пускай коллеги уважают,

И пусть рабочие деньки

Вам только радость доставляют! Учить детей — задача непростая.

Вы день за днем, усталости не зная,

Пытаетесь им что-то объяснить

И новому чему-то научить.



И труд ваш ежедневный незаметен,

Ленивы и трудны бывают дети.

Но вы, не унывая никогда,

Науки открываете врата.



Пускай на всех терпения вам хватит,

А за работу пусть достойно платят,

Здоровье не подводит никогда,

И будет благодарна ребятня! Учитель знает свое дело —

Нести в мир знаний яркий свет.

Так ненавязчиво, умело

Способен детям дать совет.



И в этот день, по праву важный,

Желаем море вам цветов.

«Спасибо» вам пусть скажет каждый,

Кому вы дарите любовь.



Счастливых вам минут, успеха,

В карьере — взлета и побед.

Восторга, мира, солнца, смеха,

Чудесной жизни, долгих лет!

Поздравления с Днем учителя в смс

Сегодня отмечаем

Мы праздник всей страной,

Учителям желаем

Удачи неземной,

Пусть солнышко над вами

Сияет круглый год,

Любви, здоровья, счастья

И жизни без хлопот! Быть учителем непросто,

Это очень тяжкий труд.

Ведь не зря они так часто

В школу мам и пап зовут.



Вам — учеников послушных,

Благодарных учениц.

Ставьте чаще им «пятерки»

И поменьше «единиц». День учителя пусть дарит

Веру в чудо и добро,

Перспективы удивляют,

А в душе живет тепло!



Вам открытий новых — море,

Пусть число их поражает,

Жизнь желания исполнит,

А глаза всегда сияют!

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