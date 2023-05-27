День сварщика-2023. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Ты в день профессии прими,

Любимый сварщик, поздравления.

Пусть дело ладится твое,

Пускай преследует везение.



Желаю достойной зарплаты,

Признания и процветания,

Пускай любимая работа

Поможет воплотить желания.

Для конструкций из металла

Время лучшее настало,

Все сумеешь ты сварить,

Приварить и прикрепить!



Ты ведь самый лучший сварщик,

Поздравляю в этот праздник!

Пусть в работе ждет успех,

Станешь ты счастливей всех!