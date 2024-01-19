День супруга — 19 января. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Удивительный есть праздник,

День супруга наступил,

И хочу сказать, любимый,

Пусть на все хватает сил!



Пусть проблемы все исчезнут,

Их не будет никогда,

Только лишь любовь и счастье

Излучает путь судьба.



Пусть тебе не будет скучно

Никогда со мной, супруг,

Муж ты лучший и блестящий,

И надежный, верный друг!

С днем супруга поздравляю,

Я тебя, мой дорогой,

Жить в согласии и любви

Я желаю нам с тобой.



Чтоб пылал очаг домашний,

Дом, чтоб полной чашей был,

О любви своей, чтоб чаще

Ты, любимый, говорил.



Я желаю, чтоб по жизни

Шли, не разнимая рук,

Никого нет лучше в мире,

Чем ты, милый мой супруг