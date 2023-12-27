День спасателя - 27 декабря. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Твоей смелости, пожалуй,

Позавидует любой,

Ты спасатель наш отважный,

И гордимся мы тобой!



Ни ветра тебе, ни пламя,

Ни цунами не страшны,

Ты на сто процентов занят

Сохранением страны.



Меньше рисков пожелаем,

Всласть работа чтоб была,

И всегда, не отставая,

Чтоб удача рядом шла!

Пусть стучатся в ваши двери

Только добрые дела.

Много сил, большой удачи

Пусть дарует вам судьба.



Пусть хватает вам сноровки

Жизни многие спасать,

А в своей — побольше счастья

За добрый труд свой получать.



Пусть огромная удача

Всегда отводит от беды.

Спасибо вам за все заслуги.

С днем спасателя вас от души!