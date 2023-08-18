Восемь необычных и интересных праздников отмечают в мире 18 августа.

День «Никогда не сдавайся»

В этот праздник принято следовать девизу, в честь которого он назван. Лозунг призывает начать преодолевать выпавшие в жизни испытания.

Сегодня нужно настроиться на достижение целей, а также поддержать тех, кто опустил руки и находится на грани поражения.

День смеющихся ангелов

Никто не знает, как смеются ангелы, но есть поверье, что этот звук может быть для каждого свой - особенный.

Например, похожий на волшебный звон, шелест листьев, пение бабочек или звонкие капли дождя, ударяющиеся о поверхность.

В любом случае, 18 августа смех ангелов слышен особенно отчетливо.

Праздник топора

Необычный праздник, который отмечают в Томской области, проводя ежегодный фестиваль в честь топора.

День имеет статус международного, поскольку на него съезжаются искусные и талантливые мастера, работающие с деревом, из разных стран.

Александр Парфёнов в Томске на "Празднике топора" (1-е место). работа скульптора Александра Парфёнова

День противозачаточных средств

18 августа - день осведомленности о безопасных противозачаточных средствах.

Каждая беременность и каждый ребенок должны быть запланированными и желанными.

В то же время женщины должны иметь право на безопасный отказ от беременности.

День общего языка - эсперанто

Этот праздник уходит корнями в конец 19 века. Именно тогда польский врач-окулист Л.М. Заменгоф предпринял попытку сформировать единый международный язык, став основателем знаменитого эсперанто.

По последним подсчетам на нем разговаривает около 2-3 млн человек в мире. Не так уж много, учитывая, что в идеале создатель планировал, что на эсперанто будет разговаривать весь мир. С другой стороны, уже хорошо, что спустя почти 150 лет об этом языке осведомлены многие люди, а некоторые даже знают его.

Кстати, на создание языка у Заменгофа ушло десять лет работы. В Эсперанто простая грамматика и нет исключений, поэтому его должно быть легко выучить.

Позитивная книга СС0

Международный день вина «Пино-нуар»

Сомелье отмечают день в честь напитка, приготовленного из одноименного сорта винограда, который довольно трудно вырастить.

День интуитивной прозорливости

Праздник еще называют "Счастливый случай" и "Приятный сюрприз". Сегодня нужно внимательно присмотреться к окружающему миру и, возможно, поверить в судьбу.

День открытия гелия

Именно этот химический элемент открыли 18 августа 1868 года.

Гелий - инертный газ, второй по распространению во Вселенной.

Жюль Жансен, наблюдая за солнечным затмением, увидел через призму желтый свет. Внешне он выглядел, как натрий, но имел уникальную длину волны. Как оказалось позднее, Жансен неожиданно для всех открыл совершенно новый газ.