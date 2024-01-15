День следственного комитета РФ — 15 января. Радостные поздравления в прозе, стихах и смс

Равных в силе и смекалке

Вам, я знаю, точно нет.

С праздником всех поздравляю,

Следственный наш комитет.



Служба пусть успешной будет,

Звания пускай растут,

Ну а дома пусть с любовью,

Пониманием вас ждут.



Крепкого вам всем здоровья,

Не сдаваться, не хандрить

И на благо всей России

Верно, преданно служить.

Вы стоите на страже закона,

Выбрав правильный жизненный путь.

На плечах ваших сильных погоны

Нам о чести забыть не дают.



Будет пойман матерый преступник,

Не скрыть правды ушлым врунам.

Вы закона уверенный спутник,

Мы порядком обязаны вам.



Я сегодня хочу вас поздравить,

И от сердца всего пожелать

Не сдаваться житейским невзгодам,

И всегда и во всем процветать!