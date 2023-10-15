День сельских женщин - 15 октября. Милые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю со Всемирным днем сельских женщин. Желаю и горящие избы тушить, и коней на скаку останавливать, и семью любить всем сердцем, и с каждым днем становиться краше! Пусть жизнь на селе будет полна ярких красок, приятных впечатлений, плодотворных часов работы и радостных моментов отдыха. Желаю здоровья, энергии, обаяния и любви!

Поздравляю тебя с Всемирным днем сельских женщин! Не бойся своей силы, не пытайся подражать красоткам из глянца. Пусть твоя жизнь не такая, как в журналах и соцсетях, зато она настоящая! Желаю тебе счастливого будущего и волшебного настроения!