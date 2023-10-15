День сельских женщин - 15 октября. Милые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем сельских женщин в прозе
Поздравляю со Всемирным днем сельских женщин. Желаю и горящие избы тушить, и коней на скаку останавливать, и семью любить всем сердцем, и с каждым днем становиться краше! Пусть жизнь на селе будет полна ярких красок, приятных впечатлений, плодотворных часов работы и радостных моментов отдыха. Желаю здоровья, энергии, обаяния и любви!
Поздравляю тебя с Всемирным днем сельских женщин! Не бойся своей силы, не пытайся подражать красоткам из глянца. Пусть твоя жизнь не такая, как в журналах и соцсетях, зато она настоящая! Желаю тебе счастливого будущего и волшебного настроения!
Поздравляю со Всемирным днем сельских женщин и от души желаю всегда оставаться такой, чтоб и в горящую избу, и коня на скаку. Пусть ни ветер, ни дождь, ни вьюга не сломают такую сильную, красивую, мудрую, весёлую женщину. Желаю здоровья и процветания, добрых чудес в жизни и настоящей любви! И пусть с такой женщиной нашему селу ничего не угрожает!
Поздравления с Днем сельских женщин в стихах
Какие женщины живут в российских селах!
Румянец щек и блеск задорных глаз!
Затронут душу песнею веселой,
На праздник заведут проворный пляс.
Одной рукой доит она корову,
Другою вкусный стряпает обед,
Следит, чтобы семья была здорова,
И каждый был с иголочки одет.
Пусть кони на пути вашем не скачут,
И избы будут целой до одной,
Сопутствуют любовь, добро, удача
Всем женщинам страны моей родной!
Сельских женщин нынче славим,
Могут многое они,
Им желаем мы здоровья,
Сил, терпения и любви.
Труд ваш важен и почетен,
Низкий вам поклон за все,
Будет пусть всегда опорой
Вам надежное плечо.
Пусть семья счастливой будет,
Ладятся пускай дела,
Мы желаем, чтобы яркой
И красивой жизнь была.
С Всемирным днем всех сельских женщин,
О них стихи нужно слагать,
Они не знают слова «легче»,
И не спешат скорее спать.
Так пусть же жизнь разбавят краски,
Душевный отдых, разговор,
Любовь согреет, нежность, ласка
И будет больше ярких снов.
Поздравления с Днем сельских женщин в смс
Слава сельским женщинам, хвала,
Ведь вы большие труженицы, знаем!
Желаем, чтобы жизнь ваша была,
Прекрасным, замечательнейшим раем!
Пусть ценят вас и дети, и мужья,
Пусть уважают вас всегда односельчане,
Душа поет пусть громче соловья!
А ну, девчонки, марш все на гулянье!
День всемирный женщин сельских
Празднуем сегодня мы.
Пожелать хочу им счастья,
В сердце радостной весны.
На плечах своих так много
Они трудностей несут.
Пусть заботы только радость
И любовь вам принесут.
С праздником милые дамы,
С днем сельских женщин Вас
Поздравить и пожелать я
Хочу прямо здесь и сейчас:
Всех благ вам, здоровья, успеха,
Поменьше в хозяйстве хлопот,
Хоть трудности вам не помеха.
И пусть вам по жизни везет!