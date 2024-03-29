День самопознания и русалок. Шесть необычных праздников, которые отмечают 29 марта

1. День самопознания
Это философский праздник. Самопознание – это процесс изучения личностью собственных психических и физических особенностей, осмысление самого себя и своего места в мире.
Самопознание может происходить как обнаружение в себе какой-либо черты или поведенческой характеристики, ее фиксации в сознании, анализе, оценке и принятии.
29 марта подумайте о себе, оглянитесь на свои поступки, поразмышляйте, по какому пути вы идете и хотели бы вы его изменить.
2. День шампиньонов
Шампиньоны считаются универсальными грибами. Их можно с успехом готовить разными способами, сочетать с мясом и рыбой, с овощами и яйцами и многими другими продуктами.
А дату выбрали в честь дня рождения Ефима Андреевича Грачева, русского ученого-садовода, родившегося в 1826 году. Он занимался селекцией и выращиванием лучших сортов грибов, а также других сельскохозяйственных культур.
3. Международный день русалки
Русалкам присуща способность одурманивать своими песнями и другие магические качества. Их взгляд зачаровывает человека, он становится безвольным и делает все, что прикажет хвостатая соблазнительница.
Дату праздника выбрала телекомпанией Freeform TV в ознаменование премьеры их сериала «Сирена», в котором русалок представили хищными существами, возвращающимися на сушу после экологической катастрофы.
4. День скакания на одной ножке
Это веселый и очень детский праздник. Он призван напомнить нам о радости движения, о том, как важно быть активным и здоровым.
Скакание на одной ножке — это не только забава, но и полезное упражнение для координации, баланса, гибкости и силы. Проверьте это 29 марта, ненадолго вернувшись в беззаботное детство.
5. День фортепиано
В этот день в различных уголках мира проводят фестивали, концерты и мастер-классы ради обмена опытом и просто приятного времяпровождения под фортепианную музыку.
В Барнауле, кстати, периодически проводят вечера фортепианных концертов. Если увидите анонс в афише - обязательно постарайтесь сходить.
6. День свободы форматов данных
День свободы документов — это день, когда отмечают и повышают осведомленность об открытых стандартах, которые необходимы для функциональной совместимости и свободы выбора, основанного на достоинствах различных программных приложений.
Проще говоря, 29 марта — это день свободной информации.
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