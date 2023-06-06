День русского языка - 6 июня. Яркие поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем русского языка в прозе
С Днем Русского Языка! Не зря же во всем мире отмечают, что наш язык — сложный, но значительно более многозначный, чем другие. Одним словом, сказанным с другой интонацией, можно выразить целую гамму разнообразных чувств. С праздником нас, русскоговорящие сограждане!
Русский язык — это громада, великий и неповторимый, благозвучный и мелодичный, сложный и неоднозначный. С Днем русского языка! Пусть его звучание не умолкает никогда. Пусть всегда будут те, кто говорит на нем и гордится тем, что является его носителем.
Поздравляю с Днем русского языка и желаю всей душой любить речь великих поэтов, знаменитых писателей, верных мыслителей. Пусть русский язык не знает коверканий и притязаний, пусть ни в твоей речи, ни в твоем правописании, ни в твоем выборе, ни в твоей жизни никогда не будет ошибок.
Поздравления с Днем русского языка в стихах
Поздравляю всех, кто пишет,
Знает, любит, говорит,
Ну, а может, просто слышал,
Про великий наш язык!
В день рождения Саши Пушкина,
Чьи стихи звучат, как музыка,
В ряд с культурой и искусствами
Отмечаем мы день языка.
Целым миром встретим праздник.
Пусть он будет долговечным,
Пусть найдется собеседник
В этот праздник русской речи.
Что в русском языке такого,
За что его так любим мы?
Нет языка для нас другого,
От Магадана до Москвы!
На нем писал великий Пушкин,
Некрасов, Тютчев и Толстой,
Не надо быть полностью русским,
Чтобы влюбиться с головой!
В День языка я не промолвлю,
Ни разу бранного словца,
Хотя без них, ведь, безусловно,
Утерян смысл и красота.
Богатый, могучий, наш русский язык,
И пусть восхищается каждый!
Читает кто Даля словарь, его лик
Народу Руси очень важный.
Бывает, печалит словесная буря,
Но радует слух наших слов водопад.
Глаза свои, недруги, щурят.
Дадим языком им хороший заряд.
Поздравления с Днем русского языка в смс
С днем русского языка
Сегодня я вас поздравляю,
Всемирного понимания
Я языку пожелаю.
Желаю, чтоб русская речь
Звучала в любой стране,
Чтоб твердое русское слово
Ценилось на всей Земле.
Я могу и по-английски,
По-французски, на иврите,
По-испански, по-эстонски,
По-немецки — как хотите!
На сегодня — только русский,
Помню я его пока,
И сегодня отмечаю
День родного языка!
В этот праздник русской речи
И родного языка
Жизни вам простой, беспечной,
Счастья пусть течет река,
Разливается пошире,
Ну а русский наш язык
Остается лучшим в мире
И могучее других!