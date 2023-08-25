День "Поцелуемся и помиримся" и другие необычные праздники 25 августа

День рождения операционной системы Linux
25 августа 1991 года официально была закончена работа над первой версией ядра. Сегодня Linux представляет собой общее понятие, под которым объединено большое количество операционных систем, связанных одноименным ядром.
День лазания по деревьям
В этот день можно с радостью окунуться в детство, залезть на дерево и полюбоваться горизонтом.
День рождения консервной банки
25 августа 1810 года изобретатель Питер Дюранд получил патент на оригинальную идею хранения продуктов в металлических банках с запаянными крышками.
День «Поцелуемся и помиримся»
Сегодняшний день может стать знаковым для многих людей, которые решат последовать его названию. На сегодняшний день поцелуй является одним из самых нежных и трогательных способов выражения чувств между близкими людьми.